Raubüberfall auf der Talavera: Dieb schlägt Pkw-Besitzer ins Gesicht
WÜRZBURG / ZELLERAU – Am Freitagmorgen kam es auf dem Parkplatz Talavera zu einem räuberischen Diebstahl. Ein Unbekannter entwendete eine Geldbörse aus einem abgestellten Fahrzeug und attackierte den Besitzer, als dieser ihn stellen wollte. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.
Zwei 20-jährige Männer hatten die Nacht von Donnerstag auf Freitag in ihrem Auto auf dem Parkplatz verbracht. Gegen 09:00 Uhr am Morgen bemerkte einer der beiden, wie eine fremde Person durch den einen Spalt breit geöffneten Fensterspalt griff und sich die Geldbörse des jungen Mannes aneignete.
Täter flüchtet nach Faustschlag
Der Bestohlene stieg sofort aus seinem Wagen und konfrontierte den Dieb. Anstatt die Beute zurückzugeben, schlug der Unbekannte dem 20-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss gelang dem Täter zu Fuß die Flucht in unbekannte Richtung.
Täterbeschreibung und Zeugenaufruf
Der flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben:
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Größe: ca. 185 cm
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Alter: etwa 20 bis 25 Jahre
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Erscheinungsbild: dunkler Teint
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Bekleidung: grauer Kapuzenpullover der Marke Nike, graue Jogginghose
Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und hofft auf sachdienliche Hinweise von Passanten oder anderen Parkplatzbesuchern, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können.
Kontakt: Kriminalpolizei Würzburg, Telefon: 0931/457-1732
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