Auto IU

Raubüberfall auf der Talavera: Dieb schlägt Pkw-Besitzer ins Gesicht

3. Mai 2026Letztes Update 3. Mai 2026
Raubüberfall auf der Talavera: Dieb schlägt Pkw-Besitzer ins Gesicht
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

WÜRZBURG / ZELLERAU – Am Freitagmorgen kam es auf dem Parkplatz Talavera zu einem räuberischen Diebstahl. Ein Unbekannter entwendete eine Geldbörse aus einem abgestellten Fahrzeug und attackierte den Besitzer, als dieser ihn stellen wollte. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zwei 20-jährige Männer hatten die Nacht von Donnerstag auf Freitag in ihrem Auto auf dem Parkplatz verbracht. Gegen 09:00 Uhr am Morgen bemerkte einer der beiden, wie eine fremde Person durch den einen Spalt breit geöffneten Fensterspalt griff und sich die Geldbörse des jungen Mannes aneignete.

Täter flüchtet nach Faustschlag

Weißt Du...
Kulturamt Haßfurt Events - Dota

Der Bestohlene stieg sofort aus seinem Wagen und konfrontierte den Dieb. Anstatt die Beute zurückzugeben, schlug der Unbekannte dem 20-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss gelang dem Täter zu Fuß die Flucht in unbekannte Richtung.

Das könnte Dich auch interessieren:

Präzisionswerkzeuge aus Solingen: Die Beluga-Serie von Paul Adrian

Seit dem Jahr 1901 steht die Solinger Manufaktur Paul Adrian für handwerkliche Präzision in der Messerfertigung. Mit der Beluga-Kochmesserserie bietet das Traditionsunternehmen spezialisierte Lösungen für die Verarbeitung von Fleisch und Fisch an, die höchste Materialqualität mit funktionalem Design

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Der flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben:

  • Größe: ca. 185 cm

  • Alter: etwa 20 bis 25 Jahre

  • Erscheinungsbild: dunkler Teint

  • Bekleidung: grauer Kapuzenpullover der Marke Nike, graue Jogginghose

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und hofft auf sachdienliche Hinweise von Passanten oder anderen Parkplatzbesuchern, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können.

Kontakt: Kriminalpolizei Würzburg, Telefon: 0931/457-1732

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. Mai 2026Letztes Update 3. Mai 2026

Mehr

Versuchter Einbruch in Pfarrweisach: Tür hält Stand

Versuchter Einbruch in Pfarrweisach: Tür hält Stand

3. Mai 2026
Wildunfall auf der A45 führt zu Kettenreaktion: Hoher Sachschaden bei Kleinostheim

Wildunfall auf der A45 führt zu Kettenreaktion: Hoher Sachschaden bei Kleinostheim

3. Mai 2026
Maibaum in Järkendorf gefällt: Polizei fahndet nach dunklem Kleinwagen

Maibaum in Järkendorf gefällt: Polizei fahndet nach dunklem Kleinwagen

3. Mai 2026
Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: Zeuge verfolgt flüchtigen Autofahrer

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: Zeuge verfolgt flüchtigen Autofahrer

3. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)