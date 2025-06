Raubüberfall auf Geldtransporter in Kolitzheim – Bewaffneter Täter flüchtig – Zeugen gesucht

KOLITZHEIM – Im Ortsteil UNTERSPIESHEIM kam es am Freitagvormittag zu einem bewaffneten Überfall auf einen Geldtransporter. Der bislang unbekannte Täter flüchtete ohne Beute, nachdem er den Fahrer unter Vorhalt einer Schusswaffe körperlich attackierte. Eine großangelegte Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Gegen 09:30 Uhr näherte sich der maskierte Mann dem Geldtransporter, der gerade vor einer Bankfiliale im Lachenbrunnweg stand. Als das Wachpersonal in das Fahrzeug einsteigen wollte, griff der Täter den Fahrer an und verletzte ihn dabei leicht. Der Beifahrer konnte sich mit der Geldkassette im Inneren des Transporters sichern, sodass der Angreifer unverrichteter Dinge fliehen musste.

Der Täter stieg in einen schwarzen VW Passat mit ausländischem Kennzeichen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete sofort eine großangelegte Fahndung ein, an der neben mehreren Streifen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Der Täter ist weiterhin flüchtig und könnte nach wie vor bewaffnet sein.

Täterbeschreibung:

männlich

etwa 25 bis 30 Jahre alt

ca. 170–180 cm groß

südländisches Erscheinungsbild

trug eine kurze schwarze Hose und eine schwarze Maske

Zeugen gesucht:

Die Kriminalpolizei SCHWEINFURT bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, insbesondere zum schwarzen Passat. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.