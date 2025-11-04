Raubüberfall auf Tankstelle – Schnelle Festnahme – Tatverdächtiger in U-Haft
ESCHAU / LKR. MILTENBERG – Am Sonntagabend, kurz vor 21:00 Uhr, wurde eine Tankstelle „In der Quelle“ von einem zunächst Unbekannten überfallen. Der Täter bedrohte einen Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers und erbeutete Bargeld in Höhe mehrerer hundert Euro. Der Mitarbeiter blieb körperlich unverletzt.
Rasche Festnahme und Ermittlungen:
- Unmittelbar nach der Tat leitete die Polizei eine großangelegte Fahndung ein.
- Bereits wenige Minuten später konnte ein 15-jähriger deutscher Jugendlicher auf einem Radweg in Richtung Elsenfeld zu Fuß angetroffen und festgenommen werden. Er gilt als dringend tatverdächtig.
- Die Tatbeute wurde von den Beamten aufgefunden und sichergestellt; die Tatwaffe (mutmaßlich ein Messer) fehlt bislang.
Haftbefehl:
Der 15-jährige Tatverdächtige wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung. Der Jugendliche befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen:
- Wer hat den Tatverdächtigen vor der Tat oder auf der Flucht gesehen?
- Wer kann Angaben zum Verbleib der Tatwaffe machen?
- Wer hat sonst im Bereich des Tatorts „In der Quelle“ verdächtige Beobachtungen gemacht?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-1733 entgegen.
