Raubüberfall auf Tankstelle – Täter flüchtig

LOHR AM MAIN – Versuchter Überfall auf Tankstelle scheitert – Polizei sucht Zeugen

Am zweiten Weihnachtsfeiertag versuchte ein unbekannter Täter, eine Tankstelle in der Jahnstraße kurz vor Ladenschluss zu überfallen. Der maskierte Mann betrat gegen 23:00 Uhr den Verkaufsraum und bedrohte einen Mitarbeiter mit einem Messer, um die Tageseinnahmen zu fordern. Da diese jedoch sicher im Tresor verwahrt waren, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Innenstadt. Der Tankstellenmitarbeiter blieb körperlich unverletzt und alarmierte die Polizei.

Großfahndung ohne Erfolg

Die Polizei leitete umgehend eine großangelegte Fahndung ein, bei der Beamte aus Lohr und umliegenden Dienststellen beteiligt waren. Trotz intensiver Suche konnte der Täter bislang nicht gefasst werden.

Täterbeschreibung:

Männlich, etwa 17 Jahre alt

Ca. 170 cm groß

Schwarze Wintermütze mit Logo

Schwarzes Kapuzensweatshirt mit Handeingriff und Brustaufdruck: Weißes Rechteck und das Wort „SNIPES“ in schwarzer Schrift

Schwarze Trainingshose mit zwei weißen, vertikal verlaufenden Streifen

Schwarze Sneaker

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Fragen der Polizei:

Wer hat am 26. Dezember Beobachtungen in der Jahnstraße gemacht?

Wer hat eine Person gesehen, die der Beschreibung entspricht, oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.