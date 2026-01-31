Auto IU

Raubüberfall auf Woolworth in Karlstadt – Täter flüchtet zu Fuß – Zeugen gesucht

31. Januar 2026Letztes Update 31. Januar 2026
KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend die Woolworth-Filiale in der Ringstraße überfallen und ist mit Bargeld in unbekannter Höhe geflüchtet. Unter Vorhalt eines messerähnlichen Gegenstandes zwang der Mann eine Angestellte zur Herausgabe des Kasseninhalts, bevor er gegen 19:25 Uhr zu Fuß vom Tatort entkam.

Die Polizei fahndet aktuell mit einem Großaufgebot nach dem etwa 170 cm großen Unbekannten, der auf 30 bis 40 Jahre geschätzt wird und eine dunklere Hautfarbe hat. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Jeans sowie eine markante schwarze Jacke mit Nieten. Da der Täter möglicherweise noch bewaffnet ist, wird die Bevölkerung dringend gebeten, nicht direkt an die Person heranzutreten.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zum Fluchtweg oder zum Aufenthaltsort des Täters geben kann, wird gebeten, sich umgehend über den Polizeinotruf 110 oder die Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.

