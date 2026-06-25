Raubversuch im Fichtelsgarten: Kriminalpolizei Schweinfurt nimmt Tatverdächtigen fest
SCHWEINFURT – Nach einem versuchten Raubüberfall in der Parkanlage Fichtelsgarten am Mittwochvormittag konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter kurz nach der Tat dingfest machen.
Tathergang
Gegen 11:20 Uhr hielt sich ein 27-jähriger somalischer Staatsangehöriger im Schweinfurter Fichtelsgarten auf, als er von einem zunächst unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Täter schlug auf den Geschädigten ein und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld und Wertsachen. Dem 27-Jährigen gelang jedoch die Flucht; er blieb bei dem Vorfall unverletzt.
Schnelle Festnahme
Aufgrund der unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen führte die Spur schnell zu einem 31-jährigen algerischen Staatsangehörigen. Polizeikräfte konnten den Mann wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen und widerstandslos festnehmen.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt führt nun unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Raubdelikts.
Zeugen gesucht
Die Ermittler suchen zur Klärung des genauen Tatablaufs nach weiteren Zeugen. Personen, die sich am Mittwochvormittag im Bereich der Parkanlage Fichtelsgarten aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721 / 202-1866 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.
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