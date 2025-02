Rauchentwicklung an Wohnanwesen – Spaziergänger verhindert womöglich Schlimmeres

MÜNNERSTADT, OT WINDHEIM – Rauchentwicklung an Nebengebäude verhindert Brandentstehung

Am späten Mittwochabend kam es zu einer starken Rauchentwicklung an einem Nebengebäude eines Wohnanwesens in Münnerstadt, OT Windheim. Durch den schnellen Einsatz der örtlichen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden konnte eine Brandentstehung erfolgreich verhindert werden.

Gegen 20:20 Uhr bemerkte ein Spaziergänger auf der Straße „Am Michaelsroth“ die starke Rauchentwicklung aus dem Nebengebäude eines Wohnhauses. Als die Feuerwehren aus Münnerstadt, Reichenbach und Windheim eintrafen, drang bereits Rauch aus dem Nebengebäude. Durch schnelles Handeln der Einsatzkräfte konnte eine endgültige Brandentwicklung verhindert werden.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge kam es im Bereich eines außenliegenden Ofenrohrs zu einer Hitzeentwicklung, die die Gebäudesubstanz beschädigte. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.