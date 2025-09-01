Rauchentwicklung im ICE – Rettungskräfte evakuieren Reisende
ROHRBACH – Aufgrund von Rauchentwicklungen in einem Waggon musste der ICE 704 am Sonntagnachmittag in Rohrbach einen außerplanmäßigen Nothalt einlegen. Die 353 Reisenden des Zuges auf dem Weg von München nach Hamburg konnten sicher evakuiert und in einen Ersatzzug umsteigen. Der Vorfall führte zu einer mehrstündigen Sperrung der Schnellfahrstrecke und erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr.
Die Rauchentwicklung, die von einem defekten Klimagerät im Wagen 11 ausging, veranlasste den Nothalt des Zuges. Nach der Alarmierung unterstützten Einsatzkräfte der Bundespolizei, der bayerischen Landespolizei, des Rettungsdienstes und insbesondere der Feuerwehr die Evakuierung. Die Passagiere wurden über Rettungsbrücken in den Ersatzzug geleitet, um ihre Reise fortsetzen zu können.
Die Schnellfahrstrecke war während der Einsatzmaßnahmen von 16:26 Uhr bis 19:04 Uhr gesperrt. Dadurch kam es bei 44 Zügen zu einer Gesamtverspätung von 1447 Minuten.
