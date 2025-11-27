Rauchentwicklung in Entsorgungsfahrzeug – Feuerwehr löscht brennende Müllsäcke

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Die Besatzung einer Entsorgungsfirma reagierte am Mittwochvormittag geistesgegenwärtig und verhinderte hierdurch einen größeren Sachschaden.

Gegen etwa 08:45 Uhr waren die beiden Männer mit ihrem Entsorgungsfahrzeug am Dillberg unterwegs, als sie im Laderaum des Fahrzeugs plötzlich eine Rauchentwicklung feststellten. Sie reagierten schnell und entleerten die rund 50 brennenden gelben Säcke auf die Straße. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand in der Folge löschen.

Mitarbeiter des Bauhofs befanden sich ebenfalls vor Ort und entfernten mit einem Radlader die Kunststoffreste von der Fahrbahn. Inwieweit die Teerdecke in Mitleidenschaft gezogen wurde muss im Nachgang geklärt werden.