Rauchentwicklung in Rehaklinik – Ursache womöglich technischer Defekt

28. Februar 2026Letztes Update 28. Februar 2026
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Am Donnerstagabend gegen 18:25 Uhr löste eine starke Rauchentwicklung im Kellergeschoss einer Rehaklinik in der Prinzregentenstraße einen Großeinsatz von Rettungskräften aus. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt, und alle Personen konnten nach kurzer Zeit wieder sicher in das Gebäude zurückkehren.

Ersten Ermittlungen der Polizei Bad Kissingen zufolge war vermutlich ein technischer Defekt an der Heizungsanlage für den Rauch verantwortlich. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden. Dennoch entstand an der Anlage ein erheblicher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegt.

Das Aufgebot an Rettungskräften war beachtlich: Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Bad Kissingen, den Stadtteilen sowie aus Nüdlingen waren vor Ort. Unterstützt wurden sie von etwa 40 Kräften des Rettungsdienstes sowie dem Technischen Hilfswerk. Die Beamten der Polizei haben die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

