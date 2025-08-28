Auto IU
Rauchentwicklung in Trafogebäude – Einsatz der Schweinfurter Feuerwehr
SCHWEINFURT – Am 25. August 2025 wurde die Feuerwehr Schweinfurt um 14:08 Uhr zu einem Einsatz am Schwarzen Weg alarmiert, wo Rauch aus einem Trafogebäude aufstieg. Die Einsatzkräfte rückten schnell aus und brachten die Situation umgehend unter Kontrolle.
Die Feuerwehr war mit insgesamt sechs Fahrzeugen und einem speziellen Abrollbehälter vor Ort. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung verhindert und der Brand in dem Trafohaus rasch gelöscht werden.
