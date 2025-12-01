Rauchentwicklung in Wohnung – Anwohnerin rettet durch aufmerksames Handeln Leben

WÜRZBURG / GROMBÜHL. Eine aufmerksame Anwohnerin rettete am Samstagmorgen zwei Männern das Leben. Die beiden alkoholisierten 28-Jährigen wollten sich eine Pizza im Backofen machen, als sie einschliefen. Bei Eintreffen der Streife war die Wohnung bereits verraucht.

Am Samstag, gegen 05:00 Uhr, bemerkte eine 60-jährige Deutsche, dass in der Wohnung über ihr, die Rauchmelder angingen. Kurze Zeit zuvor sah die Frau, wie die beiden 28-jährigen Bewohner nach Hause kamen. Beim Eintreffen der Streife in der Scharoldstraße, reagierten die beiden jungen Männer auf klingeln und klopfen an der Wohnungstüre nicht, weshalb die Beamten gewaltsam die Türe öffnen mussten. In der Wohnung waren die Rauchmelder, sowie deutlicher Brandgeruch feststellbar. Die beiden 28-Jährigen hatten sich zuvor eine Pizza in den Ofen geschoben und sind anschließend eingeschlafen.

Dank dem aufmerksamen Handeln der 60-jährigen Frau, blieben die beiden jungen Männer unverletzt und eine Brandentstehung konnte rechtzeitig verhindert werden.