Raucherlungen freuen sich: 11.600 Stück unversteuerte Zigaretten aus dem Verkehr gezogen

WÜRZBURG / SCHWEINFURT – 11.600 Stück unversteuerte Zigaretten hat der Schweinfurter Zoll bei einer Fahrzeugkontrolle am gestrigen Mittwoch entdeckt.

Am Rasthof Haidt-Süd an der A 3 wurde eine Streife des Zolls auf einen Mercedes-Benz Sprinter mit deutscher Zulassung aufmerksam. Die sechs bulgarischen Insassen gaben auf Befragen der Einsatzkräfte an, von Bulgarien nach Duisburg reisen zu wollen. Zigaretten und andere Waren hätten sie nur im Rahmen der gesetzlich geltenden Reisefreimenge dabei.

Daraufhin wurde der Sprinter am nahegelegenen Zollamt Dettelbach-Mainfrankenpark einer weitergehenden Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich jedoch recht schnell das Gegenteil heraus: 30 Stangen Zigaretten ohne deutsche Steuerzeichen wurden im Fahrzeuginnenraum vorgefunden. Kaufnachweise für die unversteuerten Zigaretten konnten von den Reisenden nicht vorgelegt werden. Besonders misstrauisch wurden die Einsatzkräfte des Zolls jedoch erst mit Blick auf das unterhalb des Fahrzeugs angebrachten Ersatzrads. Auf das Rad angesprochen, gab der Fahrer sichtlich beunruhigt an, dass dieses fest am Fahrzeug angebracht sei und nicht abmontiert werden könne. Daraufhin wurde das Reserverad von den Einsatzkräften des Zolls vom Fahrzeug gelöst und unter Zuhilfenahme einer Röntgenanlage am Zollamt Dettelbach-Mainfrankenpark untersucht. Beim Röntgen stellte sich heraus, dass das komplette Rad mit zahlreichen weiteren Zigarettenschachteln befüllt war. Im Inneren des Ersatzrads wurden letzten Endes noch einmal 28 Stangen Zigaretten vorgefunden. Die insgesamt 58 Stangen Zigaretten konnten schließlich dem Fahrer des Sprinters zugeordnet werden. Der entstandene Steuerschaden beläuft sich auf rund 2.400 Euro.

Alle Zigaretten wurden sichergestellt, gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.