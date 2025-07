Rauchmelder sorgt für Einsatz von Polizei und Feuerwehr – Ursache schnell klar – Alkoholisierte Bewohner völlig uneinsichtig

BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – In einem Mehrfamilienhaus ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Die Ursache haben zwei Bewohner gesetzt, die im alkoholisierten Zustand ihr Essen auf dem Herd vergessen haben.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 03:40 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über mehrere aktive Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Hedwig-Fichtel-Straße ein. Die örtlichen Feuerwehren und auch eine Streife der Polizei Bad Neustadt begaben sich unmittelbar an die Einsatzörtlichkeit.

Die Polizeibeamten konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr die betroffene Wohnung lokalisieren. Nachdem auf mehrfaches und deutliches Klopfen und Klingeln niemand öffnete, waren die Polizisten bereits im Begriff die Tür zu öffnen, als die augenscheinlich stark alkoholisierte Wohnungsinhaberin öffnete. Diese zeigte sich sichtlich genervt hinsichtlich des Lärms und störte sich offenbar auch nicht daran, dass die Wohnung bereits komplett verqualmt war.

Die Streife machte als Ursache für den Rauch ein bereits deutlich angebranntes Essen auf dem Herd aus. Im Wohnzimmer konnte der ebenfalls stark alkoholisierte Wohnungsinhaber angetroffen werden. Nach dem Lüften der Wohnung und dem deaktivieren der Rauchmelder zeigten beide Bewohner sich nach wie vor ungehalten und verweigerten auch eine Untersuchung durch den anwesenden Rettungsdienst. Ein Atemalkoholtest ergab bei beiden einen Wert von einem Promille bzw, 1,6 Promille. Sie konnten nach Beendigung des Einsatzes in der Wohnung verbleiben.

Gegen beide wird nun wegen der Herstellung einer Brandgefahr ermittelt. Den Wohnungsinhaber erwartet zudem eine Anzeige wegen Beleidigung gegen einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Zudem wird eine Kostenstellung für den bereits angelaufenen Feuerwehreinsatz geprüft.