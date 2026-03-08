Auto IU

Rauf auf´s Rad: ILE Mainschleife Plus-Tour geht in die vierte Runde

Rauf auf´s Rad: ILE Mainschleife Plus-Tour geht in die vierte Runde
ILE-Sprecher und Ersten Bürgermeister der Stadt Volkach, Heiko Bäuerlein, und ILE-Umsetzungsbegleitung Theresa Ott beim Abstecken des Tourenverlaufs der vierten ILE Mainschleife Plus- Tour am Bahnhaltepunkt der Mainschleifenbahn in Astheim - Foto: Katja Eden
MAINSCHLEIFE/WIPFELD IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Samstag, 25. April 2026, findet die vierte Radtour der ILE Mainschleife Plus statt, die durch alle sieben Mitgliedskommunen führt. Der Startschuss fällt um 10 Uhr am Rathaus in Wipfeld, wobei Teilnehmer die gesamte Strecke oder auch nur Teilabschnitte befahren können.

An den verschiedenen Stationen informieren die Verantwortlichen über realisierte Projekte des Regionalbudgets und stehen für Gespräche zur Verfügung. Wer sich an allen besetzten Stationen einen Stempel abholt, kann bis zum 3. Mai an einem Gewinnspiel mit regionalen Preisen teilnehmen. Die Tour steht ausdrücklich auch Fußgängern oder Autofahrern offen, die sich an den Standorten über die interkommunale Zusammenarbeit informieren möchten.

Für die Planung wird um eine Anmeldung bis zum 18. April 2026 gebeten, sofern die gesamte Strecke mitgefahren wird. Weitere Informationen zur Tour und zum Fahrplan sind bei Theresa Ott erhältlich.

Anmeldung und Kontakt:

theresa.ott@volkach.de

oder Tel. 09381-401107

Details zum Programm findest du unter

www.ilemainschleifeplus.de/aktuelles

