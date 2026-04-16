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Rauf aufs Rad – Jetzt noch anmelden zur ILE Mainschleife Plus-Tour am 25.04.2026!

16. April 2026Letztes Update 16. April 2026
Rauf aufs Rad – Jetzt noch anmelden zur ILE Mainschleife Plus-Tour am 25.04.2026!
Unser Foto zeigt Volkachs 1. Bürgermeister Heiko Bäuerlein und die ILE Umsetzungsbegleitung Theresa Ott. Foto: Katja Eden
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WIPFELD – Die ILE Mainschleife Plus lädt am Samstag, den 25. April 2026, zur inzwischen vierten gemeinsamen Radtour durch die Region ein. Startpunkt ist um 10:00 Uhr am Rathaus in Wipfeld, von wo aus Bürgerinnen und Bürger die abwechslungsreiche Strecke entlang der Mainschleife erkunden und lokale Projekte besichtigen können.

Die Teilnahme an der Tour ist für alle Interessierten offen, unabhängig davon, ob sie mit einem klassischen Fahrrad oder einem E-Bike unterwegs sind. Wer die gesamte Strecke mitfahren möchte, wird gebeten, sich zur besseren Planung der Verantwortlichen vorab anzumelden.

Anmeldung und Teilnahmebedingungen

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Die Anmeldefrist für die komplette Tour endet am 18. April 2026. Anmeldungen werden per E-Mail entgegengenommen:

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Für Kurzentschlossene oder Teilnehmer, die nur bestimmte Abschnitte der Route kennenlernen möchten, ist eine individuelle Mitfahrt auf Teilstrecken jederzeit auch ohne Anmeldung möglich.

Informationen zum Tourenverlauf

Details zur genauen Route und den geplanten Stationen sowie Besichtigungspunkten sind auf verschiedenen Wegen zugänglich:

  • Online: Unter www.ilemainschleifeplus.de/aktuelles sind alle aktuellen Infos abrufbar.

  • Vor Ort: Flyer mit dem Tourenverlauf liegen in den Rathäusern der teilnehmenden Gemeinden aus.

Die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer, spannende Eindrücke und einen regen Austausch während der Fahrt durch die Mainschleifen-Region.

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