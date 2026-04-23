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Raum Schweinfurt: Steinewerfer, Unfallflüchtiger und PKW-Aufbrecher

23. April 2026Letztes Update 23. April 2026
Raum Schweinfurt: Steinewerfer, Unfallflüchtiger und PKW-Aufbrecher
Symbolbild: 2fly4
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SCHWEINFURT UND LANDKREIS – Die Polizeiinspektion Schweinfurt berichtet von mehreren Vorfällen im Stadtgebiet und der Umgebung. In allen Fällen werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder den Hergängen geben können.

Steinwurf durch Küchenfenster am Bergl

Am Dienstag kam es gegen 13:00 Uhr in der Einsteinstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter warf einen Stein durch ein geöffnetes Küchenfenster einer Wohnung. Durch den Wurf wurden im Inneren der Küche verschiedene Gegenstände beschädigt.

Unfallflucht in Schwebheim

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Weißt Du...

An der Unteren Heide in Schwebheim wurde ein geparkter Skoda Octavia beschädigt. Das Fahrzeug war dort im Zeitraum von Sonntag, 17:00 Uhr, bis Montag, 06:30 Uhr, abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den Skoda und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

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Pkw-Aufbruch auf der Maininsel

Im Schweinfurter Hafenbereich geriet ein schwarzer Jeep Avenger ins Visier eines Unbekannten. Das Fahrzeug war auf der Maininsel geparkt und zum Tatzeitpunkt unverschlossen. Der Täter durchwühlte den Innenraum und entwendete einzelne Gegenstände. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend, 18:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 09:00 Uhr.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich zu melden.

Hinweise werden unter der folgenden Telefonnummer entgegengenommen:

Polizeiinspektion Schweinfurt: 09721 202-0

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23. April 2026Letztes Update 23. April 2026

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