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Raum Schweinfurt: Unfallflucht und Pkw-Diebstahl

13. Juni 2026Letztes Update 13. Juni 2026
Raum Schweinfurt: Unfallflucht und Pkw-Diebstahl
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT / SCHONUNGEN – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt in zwei aktuellen Fällen von Fahrzeugdelikten und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.

Unfallflucht am Volksfest

Während des Besuchs des Schweinfurter Volksfests wurde ein in der Geschwister-Scholl-Straße geparkter Chevrolet beschädigt. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, den 9. Juni 2026, zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte der Schaden durch ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung verursacht worden sein. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Pkw-Diebstahl in Waldsachsen

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In der Bucher Straße im Schonunger Ortsteil Waldsachsen wurde ein roter Dacia Sandero gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum von Donnerstag, 21:45 Uhr, bis Freitag, 03:15 Uhr.

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Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet Zeugen, die Beobachtungen zu den genannten Fällen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des roten Dacia Sandero geben können, sich unter der Telefonnummer (09721) 202-0 zu melden.


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