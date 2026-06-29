Raumverträglichkeitsprüfung für geplantes Gipsbergwerk in der Altertheimer Mulde abgeschlossen
WÜRZBURG – Die Regierung von Unterfranken hat die landesplanerische Beurteilung für das geplante Gipsbergwerk der Knauf Gips KG in der Altertheimer Mulde (Landkreis Würzburg) am 25. Juni 2026 abgeschlossen. Das Vorhaben wird als raumverträglich eingestuft, ist jedoch an strenge Auflagen zum Schutz der Trinkwasserversorgung gebunden.
Das Vorhaben im Überblick
Die Knauf Gips KG plant einen untertägigen Abbau von jährlich bis zu 1 Million Tonnen Gips über einen Zeitraum von rund 50 Jahren. Da das Vorhabensgebiet etwa 7 km² des Einzugsgebiets der Zeller Quellen (wichtig für die Würzburger Wasserversorgung) sowie Bereiche der Wasserversorgung von Altertheim und Waldbrunn berührt, lag der Fokus der Prüfung auf dem Grundwasserschutz.
Zentrale Ergebnisse der Prüfung
Nach einer vierjährigen, intensiven Begleitung durch Fachbehörden und Wasserversorger kommt die Regierung zu folgendem Schluss:
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Sicherheit der Wasserversorgung: Bei Einhaltung strenger Auflagen wird kein unkalkulierbares Risiko für das Trinkwasser gesehen. Das verbleibende Restrisiko wird als beherrschbar bewertet.
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Technische Maßnahmen: Um eine signifikante Verminderung des Wasserdargebots zu verhindern, müssen technische Schutzmaßnahmen zur Erhaltung der Trennschichten zwischen Grundwasser und Bergwerk sowie zur Begrenzung von Zusickerungen umgesetzt werden.
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Notfallvorgaben: Das Unternehmen ist verpflichtet, den Betrieb bei Anzeichen einer Gefährdung oder höheren Zusickerungsraten als prognostiziert anzupassen oder vorzeitig einzustellen.
Abwägung der Belange
In die Entscheidung flossen zahlreiche Stellungnahmen ein, darunter 79 Stellungnahmen öffentlicher Träger, rund 4.350 Einwendungen aus der Öffentlichkeit sowie eine Petition mit über 5.600 Unterschreibenden.
Die Regierung berücksichtigte dabei sowohl positive als auch belastende Aspekte:
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Positiv: Sicherung der heimischen Rohstoffversorgung, Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen, Stärkung der regionalen Wirtschaft sowie Reduktion von CO2-Emissionen durch den Wegfall langer Gipsimporte.
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Belastend: Auswirkungen durch Schwerlastverkehr sowie Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Naherholung.
Nächste Schritte
Die landesplanerische Beurteilung ist ein wesentlicher Zwischenschritt. Das Projekt unterliegt nun dem weiteren bergrechtlichen Genehmigungsverfahren, das durch das Bergamt Nordbayern (Regierung von Oberfranken) geführt wird. Die Gültigkeit der positiven Beurteilung ist strikt an die Umsetzung und Fortführung der erteilten Maßgaben gebunden.
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