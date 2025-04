Raus in die Natur und rein ins Mittelalter

HASSBERGE – Ab jetzt heißt es wieder Wanderschuhe schnüren und das Fahrrad satteln, denn der Naturpark Haßberge lockt mit seinen frühlingshaften Temperaturen raus in die aufblühende Natur. In diesem Jahr steht alles unter dem Motto „Aktiv ins Mittelalter“. Der Deutsche Burgenwinkel feiert sein 15-jähriges Jubiläum und lädt Groß und Klein zu spannenden Wander- und Radtouren zwischen Burgen, Schlössern und Ruinen ein.

Ein besonderer Programmpunkt ist der Burgenwinkel-Wandertag am 25. Mai 2025. Um 10:00 Uhr starten fünf geführte Sternwanderungen von den Startpunkten Ebern, Bischwind und Kraisdorf zur Ruine Raueneck. Dort warten fränkische Köstlichkeiten, kühle Getränke und mittelalterliche Live-Musik auf die Teilnehmer.

Auch viele weitere Touren durch die Haßberge versetzen Wanderer in vergangene Zeiten. Die Erlebnistour „Auf historischen Wegen um Königsberg“ bietet traumhafte Ausblicke, romantisches Fachwerk, besondere Naturlandschaften und als Höhepunkt die Burgruine Königsberg. Für Familien eignet sich besonders der Sagenpfad Lichtenstein unterhalb der Burgruine Lichtenstein, wo sich Sagen und Geschichten zwischen Felsen und Höhlen entdecken lassen.

Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, kann ebenfalls in die mittelalterliche Welt eintauchen. Die (E-)Bike-Tour „Als der Adel seine Burg verließ“ führt durch die malerische Landschaft des Deutschen Burgenwinkels vorbei an Burgruinen, Schlössern und Fachwerkorten. Auch Gravel-Biker kommen auf ihre Kosten: Die Route „Burgen, Bier & Biken“ bietet sportliche Anstiege zu insgesamt neun Burgen und wird durch eine fränkische Bierpause belohnt.

Broschüren und weiteres Informationsmaterial zu allen Touren sowie Freizeittipps sind in der Tourist-Information in Hofheim am Marktplatz 1 oder online unter www.hassberge-tourismus.de erhältlich.