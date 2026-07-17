KITZINGEN – Bei einem Unfall zwischen einem Moped und einem Pkw ist am Mittwochmittag eine 16-jährige Zweiradfahrerin verletzt worden. Die Polizei Kitzingen ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 13:00 Uhr am Königsplatz. Eine 80-jährige deutsche Autofahrerin wollte mit ihrem Audi nach rechts in eine Parklücke einfahren. Dabei fuhr eine 16-jährige Schülerin mit ihrem Moped offenbar rechts an dem Fahrzeug vorbei.

Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision zwischen dem Audi und dem Zweirad. Die Jugendliche stürzte und das Moped prallte anschließend gegen ein geparktes Fahrzeug.

Das könnte Dich auch interessieren: Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Die 16-Jährige wurde mit einer Beinverletzung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Moped war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie konnten jedoch weiterfahren. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.