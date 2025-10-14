Rechtsextrem – das neue Normal?
SCHWEINFURT – Die Bündnisse „Schweinfurt ist bunt“, „Die Partnerschaft für Demokratie der Stadt Schweinfurt“ und das bayerische Bündnis für Toleranz laden zu einem Vortrags- und Diskussionsabend in die Rathausdiele ein, um die Frage „Rechtsextrem – das neue Normal?“ zu beleuchten.
Anlass sind die steigende Zahl rechtsextremer Einstellungen und deren Auswirkungen auf die lokale Demokratie. Dazu referieren Professor Matthias Quent, einer der renommiertesten Forscher auf diesem Gebiet, und Dr. Philipp Hildmann, Geschäftsführer des bayerischen Bündnisses für Toleranz.
Die Veranstaltung beginnt am 22. Oktober um 18:30 Uhr in der Rathausdiele Schweinfurt. Nach den Vorträgen sind die Teilnehmer eingeladen, gemeinsam die Ursachen und Hintergründe dieser Entwicklungen zu erarbeiten sowie Lösungen und Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und des Zusammenlebens zu diskutieren. Alle Demokratinnen und Demokraten sind herzlich eingeladen.
Die Rathausdiele ist bereits ab 17:00 Uhr geöffnet. Vorab gibt es die Möglichkeit, Kunstwerke aus dem Projekt Community Art zu betrachten und diese mit den Künstlerinnen und Künstlern zu diskutieren.
Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass extreme Rechte von der Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen sind.
