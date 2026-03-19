Recycling für die Energiewende: Kühltürme aus Grafenrheinfeld werden zu Baustoff für SuedLink
BERGRHEINFELD IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Trümmer der im Sommer 2024 gesprengten Kühltürme des Kernkraftwerks Grafenrheinfeld finden eine neue Verwendung in der regionalen Energieinfrastruktur. Rund 17.000 Tonnen des aufbereiteten Betonbruchs werden von der Unternehmensgruppe Glöckle als hochwertiger Recycling-Baustoff für den Bau der neuen Konverterstation des Projekts SuedLink DC4 bei Bergrheinfeld eingesetzt.
Nach der Sprengung wurden insgesamt etwa 55.000 Tonnen Bauschutt vor Ort gebrochen, gesiebt und durch den Betreiber PreussenElektra als radiologisch unbedenklich eingestuft. Die Glöckle-Baustoffwerke führten zusätzlich freiwillige Laboranalysen und Messungen mit Geigerzählern durch, um die Sicherheit für die Mitarbeitenden und die Qualität für den Einsatz im Hoch- und Ingenieurbau zu garantieren. Das Material wird nun gezielt für das Fundament und die Bauwerke der Konverterstation verwendet, die künftig Windstrom aus Norddeutschland in das regionale Netz einspeisen soll.
Die Eckdaten des Bauprojekts und der Materialverwendung:
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Rohstoffquelle: 17.000 Tonnen aufbereitetes Abbruchmaterial der ehemaligen Kühltürme.
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Bauprojekt: Konverterstation für SuedLink DC4 auf einem 60.000 m² großen Gelände bei Bergrheinfeld.
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Technische Dimensionen: Verbau von ca. 15.000 m³ Beton und 3.000 Tonnen Bewehrungsstahl; Fundamente für sieben Transformatoren mit je 400 Tonnen Gewicht.
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Besonderheiten: Errichtung von bis zu 11 Meter hohen Trafowänden und flüssigkeitsdichten Betonwannen unter internationaler Koordination.
Carolin Glöckle, geschäftsführende Gesellschafterin der Unternehmensgruppe, bezeichnet das Vorhaben als Musterbeispiel für gelebte Kreislaufwirtschaft. Durch die regionale Aufbereitung werden Transportwege minimiert und Primärrohstoffe geschont. So schließt sich ein Kreis: Das Material eines ehemaligen Kernkraftwerks dient nun als Fundament für eine Anlage, die die Verteilung erneuerbarer Energien sicherstellt.
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