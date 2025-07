Regennasse Fahrbahn – Frontalzusammenstoß – Ein Schwerverletzter

SCHWEBHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Mittwochmorgen kam es auf der Strecke zwischen Schweinfurt und Schwebheim zum Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Beide Autofahrer wurden verletzt – einer sogar schwer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die gefahrene Geschwindigkeit zu hoch für die regennasse Fahrbahn. Die Polizei ermittelt und auch ein Gutachter war im Einsatz.

Der Unfall

Am Mittwoch, gegen 08:30 Uhr, fuhr der 64-jährige Fahrer eines Ford Mustangs die Staatsstraße 2271 von Schweinfurt nach Schwebheim entlang. Durch einsetzenden Regen wurde die Fahrbahn nass und der Mann hätte seine gefahrene Geschwindigkeit an die Witterungsbedingungen anpassen müssen. Das tat er ersten Erkenntnissen nach nicht, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Ein 53 Jahre alter Mann kam ihm in diesem Augenblick in seinem Kleinwagen entgegen und beide Autos prallten frontal ineinander. Während der Unfallverursacher lediglich leicht verletzt worden war, wurde der Fahrer des Kleinwagens eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Rettung

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Schwebheim konnte der Schwerverletzte aus dem Wrack befreit werden. Der 53-Jährige wurde durch Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der Fahrer des Mustangs wurde für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Ermittlungen

Die Unfallermittler der Schweinfurter Polizei haben ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden als Beweismittel sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.