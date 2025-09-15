Regennasse Fahrbahn – Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt
GOCHSHEIM – Am Sonntagvormittag ereignete sich im Kreisverkehr an der Grettstadter Straße in Gochsheim ein folgenschwerer Motorradsturz. Ein 53-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war die gefahrene Geschwindigkeit zu hoch für die regennasse Fahrbahn. Ein Gutachter war ebenfalls im Einsatz.
Der Unfallhergang
Gegen 11:10 Uhr fuhr der Motorradfahrer auf der Staatsstraße 2272. Als er im Kreisverkehr beschleunigte, verlor er auf dem nassen Untergrund die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 53-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen. Zwei Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet hatten, eilten dem Mann zur Hilfe. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Der 53-Jährige wurde nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.
Die Ermittlungen
Die Unfallermittler der Schweinfurter Polizei haben die Untersuchungen zum Unfallhergang eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um die Ursache des Sturzes genau zu klären. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und der Schadenshöhe dauern an.
Tipps der Polizei
Um solche Gefahrensituationen zu vermeiden, gibt die Polizei Unterfranken folgende Hinweise:
- Fahren Sie bei Regen besonders langsam und vorsichtig.
- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen entsprechend an.
- Achten Sie besonders auf nasse Stellen, da sich Wasser in Bodensenken, Unterführungen, Spurrillen und Kurven sammeln kann.
- Halten Sie stets genügend Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen.
