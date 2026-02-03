Regentenbau Bad Kissingen war Drehort der Trauungen des Netflix Serienhits Love is Blind Germany Staffel 2
BAD KISSINGEN – Der historische Regentenbau diente als prachtvolle Kulisse für die Trauungen der zweiten Staffel der Netflix-Erfolgsserie „Love is Blind: Germany“. Die Produktionsfirma Redseven Entertainment nutzte die eleganten Säle und den Schmuckhof für die Vorbereitungen und das Ja-Wort der Paare, wobei besonders der Weiße Saal durch sein märchenhaftes Ambiente und die idealen Drehbedingungen überzeugte.
Du findest in der Architektur von Max Littmann offenbar den perfekten Rahmen für hochwertige TV-Produktionen, da das Raum-Ensemble nicht nur optisch besticht, sondern auch logistisch kurze Wege für das Team bietet. Neben dem Max-Littmann-Saal wurden auch der Grüne Saal und der Salon am Schmuckhof intensiv genutzt, um die emotionalen Momente der Hochzeitspaare einzufangen.
Besonders hervorgehoben wurde die reibungslose Zusammenarbeit mit der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH und dem örtlichen Standesamt, die individuelle Gestaltungswünsche für die verschiedenen Hochzeitsdesigns ermöglichten. Wenn du dir die Ergebnisse dieser Dreharbeiten ansehen oder dich für deine eigene Hochzeit inspirieren lassen möchtest, kannst du die Folgen ab sofort weltweit auf Netflix streamen.
