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Regierung von Unterfranken bestätigt Korrektheit der Stadtratssitzung in Schweinfurt

24. Juni 2026Letztes Update 24. Juni 2026
Regierung von Unterfranken bestätigt Korrektheit der Stadtratssitzung in Schweinfurt
Ralf Hofmann - Foto: Screenshot Youtube
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SCHWEINFURT – Die Kommunalaufsicht der Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 09. Juni 2026 zu einer Beschwerde der Stadtratsmitglieder Dr. Schneider und Kröner bezüglich des Ablaufs der konstituierenden Stadtratssitzung vom 08. Mai 2026 Stellung genommen.

Bestätigung des Verwaltungshandelns

Die Rechtsaufsicht bestätigt die Rechtsauffassung der Stadtverwaltung vollumfänglich und entkräftet damit sämtliche erhobenen Vorwürfe:

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Zusammenfassend wurde das Handeln der Verwaltung in allen beanstandeten Punkten als korrekt bestätigt.

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