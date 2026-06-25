Regierung von Unterfranken bestätigt Korrektheit der Stadtratssitzung in Schweinfurt
SCHWEINFURT – Die Kommunalaufsicht der Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 09. Juni 2026 zu einer Beschwerde der Stadtratsmitglieder Dr. Schneider und Kröner bezüglich des Ablaufs der konstituierenden Stadtratssitzung vom 08. Mai 2026 Stellung genommen.
Bestätigung des Verwaltungshandelns
Die Rechtsaufsicht bestätigt die Rechtsauffassung der Stadtverwaltung vollumfänglich und entkräftet damit sämtliche erhobenen Vorwürfe:
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Sitzungsleitung: Die Rolle von Oberbürgermeister Ralf Hofmann als Sitzungsleiter bei der Ermittlung von Abstimmungsergebnissen wurde als korrekt bewertet.
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Dienstaufwandsentschädigung: Die Abstimmung über die Höhe der Dienstaufwandsentschädigung verlief regelkonform. Da eine Mehrheit der Stadtratsmitglieder dem Verwaltungsvorschlag zustimmte, war die Einbringung eines weiteren Antrags zur Abstimmung nicht erforderlich.
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Ausschussbesetzung: Die Kritik an der Wahl der Mitglieder für den Jugendhilfeausschuss wurde von der Rechtsaufsicht nicht geteilt. Die mehrheitlich beschlossene Besetzung ist rechtlich bestätigt.
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Wahlverfahren: Auch das Wahlverfahren für das Amt der 3. Bürgermeisterin wurde als korrekt eingestuft.
Zusammenfassend wurde das Handeln der Verwaltung in allen beanstandeten Punkten als korrekt bestätigt.
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