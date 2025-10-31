Auto IU
Regierung von Unterfranken bewilligt dem Landkreis Kitzingen Zuwendung in Höhe von 1.068.200 Euro für die Einrichtung eines Feuerwehrzentrums
WÜRZBURG / KITZINGEN – Die Regierung von Unterfranken hat dem Landkreis Kitzingen eine Gesamtbeihilfe in Höhe von $1.068.200$ Euro für die Einrichtung eines neuen Feuerwehrzentrums in Kitzingen bewilligt. Das Zentrum soll sechs Stellplätze und eine Atemschutzwerkstatt umfassen. Die Gesamtkosten für das Projekt sind mit $2.500.000$ Euro veranschlagt.
Die Mittel werden als Festbetragsfinanzierung gewährt und können ab dem Jahr 2026 entsprechend dem Baufortschritt abgerufen werden.
Notwendigkeit des Projekts:
- Feuerwehrzentrum: Die Einrichtung des Zentrums mit sechs Stellplätzen wurde als notwendig anerkannt, da die geplanten Fahrzeuge – darunter ein ELW UG-ÖEL, zwei GW-Logistik 1, ein VersorgungsLKW, ein GW Mess und ein GW Betreuung und Verpflegung – zur Erfüllung der Pflichtaufgaben des Landkreises erforderlich sind.
- Atemschutzwerkstatt: Der Bau einer neuen Atemschutzwerkstatt ist fachlich notwendig, da eine ordnungsgemäße, dem heutigen Stand der Technik entsprechende Nutzung der bestehenden Anlage in Iphofen nicht mehr gewährleistet ist.
Die staatliche Förderung erfolgt aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.
