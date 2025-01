Regierung von Unterfranken unterstützte die Handwerkskammer für Unterfranken mit über 3,5 Mio. Euro

WÜRZBURG – Die Regierung von Unterfranken hat der Handwerkskammer für Unterfranken im Jahr 2024 Zuwendungen in Höhe von insgesamt 3.580.839 € bewilligt.

Ein Großteil dieser Förderung wurde für die überbetriebliche Ausbildung bereitgestellt. Für die berufliche Grundbildung im ersten Ausbildungsjahr wurden Zuschüsse in Höhe von 1.054.000 € bewilligt. Diese Mittel, die aus dem Bayerischen Staatshaushalt durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie bereitgestellt werden, dienen der teilweisen Deckung der Lehrgangskosten. Zusätzlich wurden Lehrgänge für die überbetriebliche Ausbildung im zweiten bis vierten Ausbildungsjahr mit 2.188.281 € gefördert. Diese Finanzierung setzt sich aus Mitteln des Bayerischen Staatshaushalts (1.434.600 €) und des Europäischen Sozialfonds (594.281 €) zusammen.

Die duale Ausbildung im Handwerk kombiniert praktische Ausbildung im Betrieb mit theoretischem Unterricht in der Berufsschule. Insbesondere kleinere und mittlere Betriebe stoßen bei der Vermittlung aller notwendigen Fertigkeiten und Ausbildungsinhalte oft an ihre Grenzen. Daher führt die Handwerkskammer überbetriebliche Lehrgänge durch, die in Berufsbildungszentren oder Schulungsstätten der Innungen angeboten werden. Diese Lehrgänge sichern ein hohes Ausbildungsniveau und Chancengleichheit für alle Auszubildenden.

Zusätzlich erhielt die Handwerkskammer für Unterfranken einen Zuschuss von 72.900 € zur Durchführung von Lehrgängen der überbetrieblichen Fortbildung, die sowohl Gesellen als auch Meister besuchen können. Diese Maßnahmen gewährleisten ebenfalls ein hohes Qualifikationsniveau und werden in Technologie- und Berufsbildungszentren organisiert.

Weitere Fördermittel wurden für verschiedene Zwecke bewilligt, darunter:

54.669 € für die Deutsche Meisterschaft im Handwerk (German Craft Skills),

66.877 € für die Betriebsberatung im Handwerk,

21.112 € für die Beratungsstellen für Innovation und Technologie (BIT und DIGI-BIT),

123.000 € für die Modernisierung handwerklicher Schulungsstätten.

Diese umfassende Förderung zeigt die Bedeutung der Handwerkskammer für die berufliche Bildung und Weiterentwicklung des Handwerks in Unterfranken.