Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt feiert 100-jähriges Bestehen – Spende für neues Kreativzentrum
HASSFURT – Das Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass und zur Würdigung des Schulleiterwechsels überreichte Vorstandsvorsitzender Peter Schleich eine Spende in Höhe von 5.000 Euro.
Die Zuwendung soll den Aufbau eines „Kreativzentrums“ unterstützen, einem modernen Lernraum, der die Entwicklung von Kreativität, Medienkompetenz und weiteren Zukunftsfähigkeiten fördern soll.
Die Spende ehrt auch zwei besondere Personalereignisse am Gymnasium: die Verabschiedung von Oberstudiendirektorin Maria Eirich, die die Schule über 30 Jahre lang prägte, sowie die Ernennung von Dr. Martin Braun zu ihrem Nachfolger. Das neue Kreativzentrum wird als wichtiger Schritt zur zeitgemäßen Weiterentwicklung des Bildungsangebots am Regiomontanus-Gymnasium angesehen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!