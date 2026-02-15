Auto IU

Regionalbudget macht Heimatgeschichte sichtbar: Neue Informationstafeln in Grafenrheinfeld

Regionalbudget macht Heimatgeschichte sichtbar: Neue Informationstafeln in Grafenrheinfeld
Foto: Sabine Bromisch
GRAFENRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Dank einer erfolgreichen Förderung über das Regionalbudget kann die Gemeinde Grafenrheinfeld die langjährigen Forschungen von Walter Kaspar zu historischen Flurnamen und Bildstöcken bald der Öffentlichkeit präsentieren. In Kürze werden im gesamten Gemeindegebiet fünf Informationstafeln aufgestellt, die Bürgern und Besuchern spannende Einblicke in die lokale Geschichte direkt vor Ort ermöglichen.

Walter Kaspar hat über Jahre hinweg 81 Flurnamen sowie insgesamt 46 Bildstöcke und Feldkreuze dokumentiert und dafür Archive bis hin zum Bayerischen Staatsarchiv durchforstet. Damit dieses Wissen für künftige Generationen erhalten bleibt, wurden bereits die Entwürfe der neuen Flurkarten durch Petra Heilmann und Hans Unteidig (Druck und Media Unteidig) vorgestellt. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Bauhofleiter Holger Schmich wurden zudem schon die optimalen Standorte für die Tafeln festgelegt, sodass die Umsetzung bereits in vollem Gange ist.

