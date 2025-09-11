Regionale Kunstschaffende öffnen ihre Ateliers im Rahmen von KUNSTSTÜCK, dem Kulturprogramm des Landkreises Haßberge
LANDKREIS HASSBERGE – Regionale Kunstschaffende im Landkreis Haßberge öffnen in den kommenden Wochen ihre Ateliers für die Öffentlichkeit. Die „Ateliertage“ sind Teil des Kulturprogramms KUNSTSTÜCK und bieten Interessierten die Möglichkeit, Einblicke in die Entstehung von Kunstwerken zu erhalten. Von Malerei über Bildhauerei bis hin zu Druckkunst und Keramik ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Künstlerinnen und Künstler freuen sich darauf, ihre Arbeitsweisen vorzustellen und Fragen zu beantworten.
In den kommenden Wochen haben folgende Ateliers im Landkreis Haßberge geöffnet:
Am 20. und 21. September, jeweils von 14 bis 20 Uhr, öffnet Gerd Kanz sein Atelier für Malerei und Bildhauerei in Untermerzbach, Zum Brauhaus 1.
Ebenfalls vom 20. und 21. September sowie am 3. und 5. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr, öffnen ihre Ateliers: Gerhard Nerowski (Bildhauerei) in Königsberg, Salzmarkt 10, Werner Tögel (Malerei auf Collage) in Westheim/Knetzgau, Friedhofstraße 25, und Jannina Hector (Malerei, Druckkunst) in Hofheim, Mühlweg 1.
Am 28. September von 11 bis 16 Uhr öffnet Gabriele Schöpplein ihr Atelier für Malerei in Ebelsbach, Stettfelder Straße 20. Am selben Tag, dem 28. September, öffnet Manfred Reinhart sein Atelier für Bildhauerei in Rauhenebrach/Untersteinbach, Ebracher Straße 8a, von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt hier beträgt 5 Euro.
Am 3. Oktober können Kunstinteressierte von 10 bis 17 Uhr das Atelier von Inge Hahn (Malerei, Objektkunst) in Friesenhausen, Pfarrer-Hofmann-Straße 7, besuchen. Am selben Tag, dem 3. Oktober, öffnet Hannes Betz sein Atelier in Westheim, Eschenauer Straße 14, von 14 bis 18 Uhr.
Die Ateliertage von Janna Liebender-Folz (Malerei) in Haßfurt, Zwerchmaingasse 8, finden vom 3. bis 5. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr, statt. Birgit Bromme (Keramik) öffnet ihr Atelier in Westheim, Hirtenäcker 2, am 3. und 5. Oktober, von 11 bis 18 Uhr.
Am 22. und 23. November öffnet Kim Davey ihr Atelier für Malerei in Haßfurt, Am Froschgraben 3. Die Öffnungszeiten sind am 22. November von 10 bis 17 Uhr und am 23. November von 14 bis 17 Uhr.
Neben den geöffneten Ateliers finden noch zahlreiche weitere Veranstaltungen im Rahmen von KUNSTSTÜCK statt. Das Programmheft ist an öffentlichen Stellen erhältlich oder kann über den Kulturraum Haßberge bestellt werden. Nähere Informationen gibt es bei der Koordinierungsstelle für Kultur & Bildung unter der Telefonnummer 09521/27 324 bzw. 09521/27-694 oder per E-Mail an kulturraum@hassberge.de.
