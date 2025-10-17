Regionaler Bio-Haselnussanbau: So klappt es!
VEITSHÖCHHEIM – Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim forscht intensiv im Haselnussanbau, um Landwirten, insbesondere ökologisch wirtschaftenden Betrieben, eine interessante Alternative zur Betriebsumstellung oder Erweiterung ihres Produktportfolios zu bieten. Da der konventionelle Anbau aufgrund der Zulassungssituation von Pflanzenschutzmitteln kaum Vorteile gegenüber dem biologischen Anbau hat, sieht die LWG hier ein hohes Potenzial. Die Forschung konzentriert sich auf die Optimierung von Erziehungs- und Schnittmaßnahmen, um stabile und hohe Erträge sowie eine bessere Anlagedurchlüftung zu gewährleisten.
Erziehungsversuch zur Ertragssteigerung
Im Winter 2022 startete die LWG in Zusammenarbeit mit einem Bio-Haselnussbetrieb einen Erziehungsversuch. Ziel ist es, durch optimierte Erziehungsmaßnahmen einen früheren Ertragseintritt und höhere Gesamterträge zu generieren. Derzeit ist etwa die Hälfte der jungen Haselnussbäume am Spanndraht angelangt, an dem die zukünftige Erziehung erfolgen soll.
Schnittversuch für langfristige Erträge
Ein Schnittversuch auf einem Praxisbetrieb untersucht den Einfluss verschiedener Schnittansätze auf langfristig hohe und stabile Erträge. Im März 2023 erfolgte der erste Schnitt von jeweils zehn Bäumen vier verschiedener Sorten nach dem Prinzip der offenen Hohlkrone.
- Ergebnisse des ersten Versuchsjahres (2023): Der erstmalige stärkere Schnitt führte erwartungsgemäß zu erheblichen Ertragseinbußen von circa 15 bis 50 Prozent im Vergleich zur betriebsüblichen Schnittvariante.
- Positive Nebeneffekte: Gleichzeitig war der Befall durch den Haselnussbohrer in der geschnittenen Variante bei allen Sorten geringer. Zudem zeigte das Fruchtgewicht der einzelnen Nüsse in der geschnittenen Variante etwas höhere Werte.
- Entwicklung 2024: Im Erntejahr 2024 war ein Angleichen der Erträge der Versuchsvarianten an die Kontrollvarianten zu erkennen. Ein Einfluss der Schnittmaßnahmen auf den Befall des Haselnussbohrers konnte in diesem Jahr jedoch nicht bestätigt werden.
Der detaillierte Versuchsbericht ist unter www.lwg.bayern.de/mam/cms06/gartenbau/dateien/haselnuss_schnittversuch_2024.pdf abrufbar. Die LWG ist das Grüne Kompetenzzentrum für Gärtner, Imker und Winzer in Bayern.
