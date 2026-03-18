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Regionales Rezeptbuch „HAuS-gemacht“: Kulinarische Schätze aus dem Landkreis Haßberge

18. März 2026Letztes Update 18. März 2026
Regionales Rezeptbuch „HAuS-gemacht“: Kulinarische Schätze aus dem Landkreis Haßberge
Das neue Rezeptbuch vermittelt ein Gefühl von Heimat und bietet für jeden Geschmack etwas. Foto: Jens Weinkauf/Landratsamt Haßberge
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HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Das Regionalmanagement und die Kommunale Jugendarbeit haben das neue Rezeptbuch „HAuS-gemacht – Lieblingsrezepte aus dem Landkreis Haßberge“ veröffentlicht. In der Heinrich-Thein-Schule in Haßfurt wurde das Werk nun offiziell vorgestellt, nachdem Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse des Fachbereiches Ernährung und Versorgung die Gerichte im Praxisunterricht erfolgreich getestet hatten.

Das Buch ist ein Gemeinschaftsprojekt der Region: Die Rezepte stammen direkt aus der Bevölkerung und spiegeln die authentische Küche der Haßberge wider. Von traditionellen Klassikern, die fast in Vergessenheit geraten waren, bis hin zu modernen Eigenkreationen und alkoholfreien Cocktails bietet die Sammlung über 30 verschiedene Anleitungen zum Nachkochen. Landrat Wilhelm Schneider betonte bei der Vorstellung den Heimatwert des Projekts, das durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert wurde.

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Die Highlights des neuen Rezeptbuchs:

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  • Vielfalt: Über 30 Rezepte für herzhafte Speisen, süße Desserts und kreative Getränke.

  • Regionalität: Fokus auf die Verwendung und Verarbeitung lokaler Produkte aus dem Landkreis.

  • Praxis-Check: Alle Gerichte wurden von Fachschülern auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.

  • Verfügbarkeit: Das Buch wird kostenfrei an die Bürgerinnen und Bürger abgegeben.

Interessierte können das Rezeptbuch ab sofort an folgenden Stellen kostenfrei beziehen:

  • Tourist-Informationen: In Ebern, Haßfurt und Hofheim.

  • Landratsamt Haßberge: Im Bürgerbüro in Haßfurt.

  • Bestellung: Per E-Mail an regionalmanagement@hassberge.de oder telefonisch unter 09521/27-650.

Für alle, die sofort digital stöbern möchten, steht eine erweiterte Version des Buches als Download zur Verfügung unter:

www.regionalmanagement-hassberge.de/regionales-rezeptbuch/

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