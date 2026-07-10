Regionalliga Bayern: FC Schweinfurt 05 startet mit Derby in Aubstadt

SCHWEINFURT – Der Spielplan des 1. FC Schweinfurt 05 für die Regionalliga Bayern steht fest. Die Schnüdel starten am 23. Juli mit einem Auswärtsspiel beim TSV Aubstadt. Das erste Heimspiel folgt am 1. August gegen den TSV 1860 München.

Die Termine im Überblick:

23.07.2026: TSV Aubstadt – 1. FC Schweinfurt 05

TSV Aubstadt – 1. FC Schweinfurt 05 01.08.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – TSV 1860 München

1. FC Schweinfurt 05 – TSV 1860 München 09.08.2026: FC Bayern München II – 1. FC Schweinfurt 05

FC Bayern München II – 1. FC Schweinfurt 05 15.08.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – SpVgg Bayreuth

1. FC Schweinfurt 05 – SpVgg Bayreuth 22.08.2026: DJK Vilzing – 1. FC Schweinfurt 05

DJK Vilzing – 1. FC Schweinfurt 05 29.08.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – SpVgg Greuther Fürth II

1. FC Schweinfurt 05 – SpVgg Greuther Fürth II 05.09.2026: 1. FC Nürnberg II – 1. FC Schweinfurt 05

1. FC Nürnberg II – 1. FC Schweinfurt 05 12.09.2026: VfB Eichstätt – 1. FC Schweinfurt 05

VfB Eichstätt – 1. FC Schweinfurt 05 15.09.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – FV Illertissen

1. FC Schweinfurt 05 – FV Illertissen 18.09.2026: TSV Buchbach – 1. FC Schweinfurt 05

TSV Buchbach – 1. FC Schweinfurt 05 03.10.2026: SpVgg Unterhaching – 1. FC Schweinfurt 05

SpVgg Unterhaching – 1. FC Schweinfurt 05 10.10.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – SC Eltersdorf

1. FC Schweinfurt 05 – SC Eltersdorf 13.10.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – SpVgg Ansbach 09

1. FC Schweinfurt 05 – SpVgg Ansbach 09 17.10.2026: FC Augsburg II – 1. FC Schweinfurt 05

FC Augsburg II – 1. FC Schweinfurt 05 24.10.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – TSV Landsberg

1. FC Schweinfurt 05 – TSV Landsberg 31.10.2026: FC Memmingen – 1. FC Schweinfurt 05

FC Memmingen – 1. FC Schweinfurt 05 07.11.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – SV Wacker Burghausen

1. FC Schweinfurt 05 – SV Wacker Burghausen 14.11.2026: TSV Schwaben Augsburg – 1. FC Schweinfurt 05

Weitere Termin müssen noch festgelegt werden.