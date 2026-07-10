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Regionalliga Bayern: FC Schweinfurt 05 startet mit Derby in Aubstadt
SCHWEINFURT – Der Spielplan des 1. FC Schweinfurt 05 für die Regionalliga Bayern steht fest. Die Schnüdel starten am 23. Juli mit einem Auswärtsspiel beim TSV Aubstadt. Das erste Heimspiel folgt am 1. August gegen den TSV 1860 München.
Die Termine im Überblick:
- 23.07.2026: TSV Aubstadt – 1. FC Schweinfurt 05
- 01.08.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – TSV 1860 München
- 09.08.2026: FC Bayern München II – 1. FC Schweinfurt 05
- 15.08.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – SpVgg Bayreuth
- 22.08.2026: DJK Vilzing – 1. FC Schweinfurt 05
- 29.08.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – SpVgg Greuther Fürth II
- 05.09.2026: 1. FC Nürnberg II – 1. FC Schweinfurt 05
- 12.09.2026: VfB Eichstätt – 1. FC Schweinfurt 05
- 15.09.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – FV Illertissen
- 18.09.2026: TSV Buchbach – 1. FC Schweinfurt 05
- 03.10.2026: SpVgg Unterhaching – 1. FC Schweinfurt 05
- 10.10.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – SC Eltersdorf
- 13.10.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – SpVgg Ansbach 09
- 17.10.2026: FC Augsburg II – 1. FC Schweinfurt 05
- 24.10.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – TSV Landsberg
- 31.10.2026: FC Memmingen – 1. FC Schweinfurt 05
- 07.11.2026: 1. FC Schweinfurt 05 – SV Wacker Burghausen
- 14.11.2026: TSV Schwaben Augsburg – 1. FC Schweinfurt 05
Weitere Termin müssen noch festgelegt werden.
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