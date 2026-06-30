Regionalliga-Reform: Mehrheit der Vereine fordert Veränderungen – 1. FC Schweinfurt 05 drängt auf schnelle Lösung

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SCHWEINFURT – Am Montagabend haben die Vereine der 3. Liga, der Regionalligen und der Bayernliga über mögliche Modelle zur Reform der Regionalliga abgestimmt. Für den 1. FC Schweinfurt 05 nahm der Vorsitzende Dominik Groß an der Abstimmung in Nürnberg teil.

An der bundesweiten Abstimmung auf Ebene der Regionalverbände beteiligten sich insgesamt 159 Vereine. Die meisten Stimmen erhielt das sogenannte Kompassmodell mit 81 Stimmen beziehungsweise 50,9 Prozent. Für das Regionenmodell votierten 37 Vereine (23,3 Prozent), während sich 34 Vereine (21,4 Prozent) für die Entwicklung neuer Modelle aussprachen. Lediglich sieben Vereine (4,4 Prozent) wollten am bisherigen System festhalten.

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Für Dominik Groß ist das Ergebnis eindeutig: Der aktuelle Zustand sei für die überwiegende Mehrheit der Klubs nicht mehr tragbar. Das ursprünglich vorgestellte Kompassmodell mit vier Regionalligen und jeweils 20 Mannschaften stelle aus Sicht des 1. FC Schweinfurt 05 einen tragfähigen Kompromiss dar. Damit könne der Grundsatz „Meister müssen aufsteigen“ umgesetzt werden, ohne die wirtschaftliche Belastung der Vereine unnötig zu erhöhen.

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Abgestimmt wurde letztlich über eine Variante des Kompassmodells mit 18 Mannschaften pro Staffel. Groß betonte jedoch, dass aus Sicht vieler Vereine – darunter auch der 1. FC Schweinfurt 05 – Staffeln mit 20 Teams die sinnvollere Lösung gewesen wären.

In Bayern sprach sich die Mehrheit der Vereine dafür aus, weitere Reformmodelle auszuarbeiten. Der Schweinfurter Vorsitzende fordert deshalb, den begonnenen Reformprozess konsequent und zügig fortzuführen. Ziel müsse eine faire, leistungsorientierte und wirtschaftlich tragfähige Lösung sein. Zudem spricht sich der Verein für eine bundesweite Abstimmung aller Klubs aus, um schneller zu einer mehrheitsfähigen Reform zu gelangen. Abschließend bekräftigte Groß die zentrale Forderung vieler Vereine: „Meister müssen aufsteigen.“