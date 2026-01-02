Regionalmanagement zieht positive Bilanz und startet mit frischen Projekten in neue Förderphase
LANDKREIS SCHWEINFURT – Zum Jahreswechsel hat das Regionalmanagement des Landkreises Schweinfurt eine positive Bilanz über die abgeschlossenen Projekte des vergangenen Jahres gezogen und den Ausblick auf die neue Förderphase bis 2028 konkretisiert. Landrat Florian Töpper begrüßte zur Lenkungsgruppensitzung zahlreiche Akteure aus Politik und Verwaltung, darunter Vertreter des Bayerischen Wirtschaftsministeriums sowie der Regierung von Unterfranken. Im Fokus der bisherigen Arbeit standen insbesondere die Qualitätssicherung im Wandertourismus sowie innovative Ansätze zur Siedlungsentwicklung und Wohnraumschaffung in den Gemeinden.
Zu den erfolgreich umsetzten Maßnahmen des Jahres 2025 zählt die Erstellung eines Leitfadens für ehrenamtliche Wanderwegewarte, der im Mai vorgestellt wurde, sowie ein Vorkonzept für eine Qualitätsoffensive im Radwegenetz. Im Bereich der Siedlungsentwicklung stieß die Ausstellung „Wohnraum neu interpretieren“ auf reges Interesse. Diese in Zusammenarbeit mit der Hochschule Coburg entwickelte Schau präsentierte Möglichkeiten, wie bestehende Baugebiete der Nachkriegszeit für moderne Wohnansprüche umgenutzt werden können, um den Flächenverbrauch zu reduzieren.
Mit der Übergabe des neuen Förderbescheids durch Staatssekretär Tobias Gotthardt startete offiziell die siebte Förderperiode, für die der Landkreis rund 327.000 Euro an Fördermitteln erhält. Ein Schwerpunkt der kommenden Arbeit bis Ende 2026 ist die Neukonzeption des touristischen Radwegenetzes mit zehn neuen Routen. Parallel dazu widmet sich das Regionalmanagement dem Projekt „Siedlungsentwicklung regionaler denken“, bei dem unter anderem bisher ungenutzter Wohnraum in Privatbesitz aktiviert werden soll. Hierzu sind im Frühjahr Informationsveranstaltungen in den verschiedenen ILE-Regionen geplant.
Ein weiteres Vorhaben ist die Erstellung eines „Handbuchs zur Grüngestaltung im Innenbereich“, das als Ergänzung zum bewährten Baukulturhandbuch erscheinen wird. Wie erfolgreich die direkte Vermittlung von Praxisbeispielen funktioniert, zeigte bereits eine Veranstaltung im Oktober in Gerolzhofen. Dort konnten rund 60 Teilnehmende sanierte Baudenkmäler besichtigen und sich aus erster Hand bei Eigentümern und Architekten über Förderungen informieren. Landrat Töpper zeigte sich zuversichtlich, dass das Engagement des Regionalmanagements auch in den kommenden Jahren maßgebliche Impulse für die Zukunftsfähigkeit des Landkreises setzen wird.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!