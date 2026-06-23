Regionalwerk Haßberge stellt sich personell neu auf: Zösch und Streibel bilden neuen Vorstand
HAßBERGE – Der Verwaltungsrat des Regionalwerks Haßberge hat die Weichen für die Zukunft gestellt: Zum 1. Mai 2026 wurden Norbert Zösch und Jan Streibel als neues Vorstandsteam berufen. Sie lösen damit Marcus Fröhlich und Michael Rahn ab, die die Positionen zuvor interimistisch besetzt hatten.
Strategische Neuausrichtung
Das neue Führungsteam hat die Aufgabe, das Regionalwerk zu einem leistungsfähigen regionalen Energieversorger auszubauen. Ziel ist es, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und internationalen Strommärkten zu verringern, indem ökologische Energie direkt im Landkreis erzeugt und vermarktet wird. Dies leistet einen wesentlichen Beitrag zur kommunalen Daseinsvorsorge, zur regionalen Klimaneutralität sowie zur Stärkung der Resilienz im Landkreis Haßberge.
Zukunftsvisionen und Projekte
Das Regionalwerk setzt verstärkt auf eine lokale Wertschöpfungskette nach dem Prinzip „Aus dem Landkreis – für den Landkreis“:
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Stromversorgung: Nachdem bereits viele Kommunen durch das Regionalwerk versorgt werden, soll der seit Jahresbeginn verfügbare Stromtarif nun gezielt für Privatpersonen beworben werden.
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Ausbau erneuerbarer Energien: Ein zentrales Ziel ist der konsequente Ausbau von Windkraft- und Speicheranlagen, um den Strombedarf des Landkreises weitgehend autark decken zu können.
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Wärmewende: In Kürze plant das Regionalwerk, nachhaltige Wärmeprojekte sowie spezifische Angebote für Wärmepumpen an Privathaushalte zu kommunizieren.
Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, den regional erzeugten Strom zu beziehen und damit die Energiewende vor Ort aktiv zu unterstützen.
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