RegioPlus-Challenge – Iss‘ was um die Ecke wächst!
OBERES WERNTAL – Die Öko-Modellregion Oberes Werntal ruft zum vierten Mal zur RegioPlus-Challenge auf, die vom 6. bis 12. Oktober 2025 stattfindet. Unter dem Motto „7 Tage, 50 Kilometer, 3 Joker“ können Interessierte testen, wie gut es gelingt, sich ausschließlich bio-regional zu ernähren.
Die Regeln der Challenge
Alle Teilnehmenden essen und trinken eine Woche lang nur regionale Produkte, die aus einem Umkreis von 50 Kilometern um den eigenen Wohnort stammen. Jede Person darf dabei drei Joker festlegen, um auf Produkte zurückgreifen zu können, die nicht aus der Region stammen – so ist beispielsweise der tägliche Kaffee kein Problem. Das „Plus“ der Challenge legt den Fokus auf den Genuss bio-regionaler, saisonaler und fairer Produkte.
Warum mitmachen?
Die Challenge macht die Bedeutung bio-regionaler Ernährung erlebbar. Wer mitmacht, stärkt heimische Bio-Betriebe, hält die Wertschöpfung in der Region und wirkt sich durch kurze Transportwege positiv auf das Klima aus. Anja Scheurich, die Managerin der Öko-Modellregion Oberes Werntal, möchte zeigen, dass „bio-regionales Einkaufen Spaß macht, ganz einfach sein kann und leckere Gerichte entstehen!“.
Live-Kochen auf Instagram
Im Rahmen der Challenge laden die unterfränkischen Öko-Modellregionen Oberes Werntal, Rhön-Grabfeld und stadt.land.wü. zu einem exklusiven Online-Kochevent ein. Am 10. Oktober 2025 ab 17:30 Uhr kochen sie gemeinsam mit dem Influencer Josef von @joeskochwelt live auf Instagram ein leckeres und einfach umsetzbares Gericht aus regionalen Bio-Zutaten. Das interaktive Format lädt dazu ein, von zuhause mitzukochen und Fragen zu stellen.
Weitere Informationen zur Challenge, regionale Aktionen und Rezeptideen sind auf der Homepage www.regiopluschallenge.com verfügbar. Interessierte können sich zur Vorbereitung auch für einen Newsletter anmelden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!