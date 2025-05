Reifen an drei Fahrzeugen platt gestochen

SOMMERHAUSEN, LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Samstag auf Sonntag stachen unbekannte Täter in Sommerhausen im Schleifweg an drei geparkten Pkw jeweils den rechten Hinterreifen platt. Die Einstichstellen an den beschädigten Reifen waren deutlich erkennbar.

Die Polizeiinspektion Ochsenfurt bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder sachdienliche Hinweise haben, sich unter der Telefonnummer 09331/8741-130 zu melden.