Auto IU

Reifen aufgeschnitten – Zeugen gesucht

15. September 2025Letztes Update 15. September 2025
Bild von Christine Schmidt auf Pixabay
Sparkasse

NEUBRUNNEin Fall von Sachbeschädigung hat sich am vergangenen Samstag in Böttigheim ereignet. Zwischen 19:30 Uhr und 23:30 Uhr wurde der Reifen eines grauen PKW, der auf einem Festparkplatz in der Straße Am Sportplatz abgestellt war, mutwillig beschädigt. Der Schaden wurde der Fahrerin erst während der Rückfahrt bewusst.

Die Seat-Fahrerin hatte ihren PKW im Rahmen eines Feuerwehrfestes auf einer Wiese geparkt. Als sie die Heimfahrt antrat, bemerkte sie einen Reifenschaden, weshalb sie anhalten und den Reifen wechseln musste.

Bei einer genaueren Untersuchung des Reifens wurde später ein vorsätzlich herbeigeführter Einschnitt in der Reifenflanke festgestellt. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei hat eine Untersuchung wegen der Sachbeschädigung eingeleitet.

Wer soll Dein Oberbürgermeister ab 2026 sein?
Mehr

Poetry Slam
Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

15. September 2025Letztes Update 15. September 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)