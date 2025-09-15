Reifen aufgeschnitten – Zeugen gesucht
NEUBRUNN – Ein Fall von Sachbeschädigung hat sich am vergangenen Samstag in Böttigheim ereignet. Zwischen 19:30 Uhr und 23:30 Uhr wurde der Reifen eines grauen PKW, der auf einem Festparkplatz in der Straße Am Sportplatz abgestellt war, mutwillig beschädigt. Der Schaden wurde der Fahrerin erst während der Rückfahrt bewusst.
Die Seat-Fahrerin hatte ihren PKW im Rahmen eines Feuerwehrfestes auf einer Wiese geparkt. Als sie die Heimfahrt antrat, bemerkte sie einen Reifenschaden, weshalb sie anhalten und den Reifen wechseln musste.
Bei einer genaueren Untersuchung des Reifens wurde später ein vorsätzlich herbeigeführter Einschnitt in der Reifenflanke festgestellt. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei hat eine Untersuchung wegen der Sachbeschädigung eingeleitet.
