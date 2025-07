Reifen löst sich – Überladung des Anhängers im Fokus

ELTMANN, LKR. HASSBERGE – Dienstagabend löste sich der Reifen eines Anhängers – auf der Landstraße. Eine entgegenkommende Autofahrerin reagierte rechtzeitig und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Die Polizei stellte die Überladung des Anhängers fest und hat Ermittlungen eingeleitet.

Am Dienstag gegen 20:15 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2447 zwischen Eltmann und Ebelsbach zu einem gefährlichen Vorfall. Bei einem Fahrzeug mit Anhänger, gefahren von einem 31-jährigen Mann, löste sich ein Reifen und wurde in den Gegenverkehr geschleudert. Glücklicherweise konnte eine 26-jährige Pkw-Fahrerin rechtzeitig ausweichen und so einen Zusammenstoß mit dem Reifen verhindern.

Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der Haßfurter Polizei fest, dass der Anhänger um rund 45 Prozent überladen war. Dieser Sicherheitsmangel führte zu einer sofortigen Unterbindung der Weiterfahrt und zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens.