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Reifen mutwillig zerstochen: Unbekannter beschädigt zwei VW-Modelle in Schwebheim

22. Mai 2026Letztes Update 22. Mai 2026
Reifen mutwillig zerstochen: Unbekannter beschädigt zwei VW-Modelle in Schwebheim
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEBHEIM / LKR. SCHWEINFURT – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag trieb ein bislang unbekannter Vandalen-Täter im Schwebheimer Spiesheimer Pfad sein Unwesen. Der Unbekannte beschädigte mutwillig zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge, indem er die Reifen zerstach. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Die Tatzeit lässt sich nach Angaben der Ermittler auf den Zeitraum zwischen Mittwochabend, 17:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 05:30 Uhr, eingrenzen.

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Der Täter suchte sich gezielt zwei Fahrzeuge der Marke Volkswagen aus, die nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt im Spiesheimer Pfad abgestellt waren:

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An beiden Wagen wurden die Reifen so schwer beschädigt, dass eine Weiterfahrt unmöglich war. Die Schadenshöhe steht noch nicht exakt fest.

Polizei sucht Zeugen

Da die Taten in den Abend- bzw. Nachtstunden verübt wurden, hofft die Polizeiinspektion Schweinfurt auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Anwohner, die im besagten Zeitraum verdächtige Personen im Spiesheimer Pfad beobachtet oder ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721 / 202-0 entgegen.

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