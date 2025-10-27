Reifen schlägt Funken – Fahrerin erheblich alkoholisiert – Führerschein eingezogen
GRAFENRHEINFELD UND KOLITZHEIM – Am Sonntagabend gegen 21:45 Uhr verursachte eine stark alkoholisierte 46-jährige deutsche Fahrerin in ihrem Renault auf der B286 bei Kolitzheim einen Unfall. Trotz massiven Schadens am PKW, Funkenflug aus dem Radkasten und der Beschädigung der Leitplanke fuhr die Frau rund zehn Kilometer weiter, bis sie in Grafenrheinfeld gestoppt werden konnte.
Die Frau schrammte auf Höhe Kolitzheim über mehrere Meter an der Leitplanke entlang und verursachte dabei erheblichen Schaden. In der Hauptstraße in Grafenrheinfeld wurden andere Verkehrsteilnehmer auf den Unfallwagen aufmerksam und verständigten die Polizei.
Die Schweinfurter Beamten stoppten die Frau. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Folge waren eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Gegen die 46-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Der durch die Alkoholfahrt entstandene Gesamtschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.
