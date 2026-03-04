Auto IU

Reifendiebstahl in Kitzinger Kfz-Werkstatt

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
Reifendiebstahl in Kitzinger Kfz-Werkstatt
Symbolfoto: 2fly4
KITZINGEN IM LANDKREIS KITZINGEN – Unbekannte haben zwischen Montagabend, 20:00 Uhr, und Dienstagfrüh, 07:45 Uhr, alle vier Reifen eines Mercedes abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Tat auf dem verschlossenen Firmenhof einer Werkstatt in der Marktbreiter Straße.

Der entstandene Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegengenommen.

