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Reifenmanipulation in Münnerstadt: Unbekannter dreht Schrauben in Pkw-Reifen

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Reifenmanipulation in Münnerstadt: Unbekannter dreht Schrauben in Pkw-Reifen
Foto: Pixabay
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MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen ermittelt aktuell wegen zweifacher Sachbeschädigung im Michelsgrundweg. Ein bislang unbekannter Täter hat es gezielt auf die Bereifung zweier Fahrzeuge abgesehen.

Über einen längeren Zeitraum, zwischen dem 18. April und dem 10. Mai, kam es zu den Vorfällen an einem dortigen Anwesen.

Gezielte Sachbeschädigung

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Nach bisherigem Ermittlungsstand ging der Täter dabei wie folgt vor:

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  • Zunächst wurde eine Schraube in einen Reifen eines weißen VW Touran gedreht.

  • In einem zweiten Vorfall traf es einen Fiat Ducato, bei dem ebenfalls eine Schraube in die Reifenflanke bzw. das Profil gedreht wurde.

Durch die mutwillige Beschädigung entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von mehreren hundert Euro. Da defekte Reifen ein erhebliches Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr darstellen, nimmt die Polizei die Vorfälle sehr ernst.

Zeugen gesucht

Die Polizei Bad Kissingen bittet Anwohner oder Passanten, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich Michelsgrundweg beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegengenommen.

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