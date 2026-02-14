Auto IU
Reifenstecher auf Firmenparkplatz: Polizei sucht Zeugen
BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Am Donnerstagmorgen wurden in der Siemensstraße zwei Reifen eines VW Polo zerstochen, während das Fahrzeug zwischen 05:45 Uhr und 09:00 Uhr auf einem dortigen Firmenparkplatz abgestellt war. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung, um den bislang unbekannten Täter ausfindig zu machen.
Solltest du Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Vorfall geben können, wende dich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 09771/606-0. Jede Information kann dabei helfen, den Sachschaden am Fahrzeug aufzuklären.
