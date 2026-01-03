Reifenstecher leistet bei Festnahme Widerstand – 30-Jähriger in Polizeigewahrsam

WÜRZBURG / SANDERAU – Donnerstagmittag wurde ein 30-Jähriger beim Zerstechen von Autoreifen beobachtet. Bei der Festnahme durch eine Polizeistreife, leistete der Mann Widerstand und beleidigte die Polizisten. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Donnerstag, gegen 15:50 Uhr, einen Mann, der in der Virchowstraße den Vorderreifen eines parkenden Pkw zerstochen hatte.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei Würzburg-Stadt, konnte der tatverdächtige 30-jährige Deutsche im Nahbereich des Tatorts angetroffen werden. Der Mann verhielt sich aggressiv und unkooperativ, weshalb er von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

Während der Festnahme leistete der 30-Jährige Widerstand, versuchte zu beißen und beleidigte die Polizisten. Ein Beamter wurde leicht verletzt.

Da er sein Verhalten nicht mäßigte, wurde der Tatverdächtige in Polizeigewahrsam genommen.

Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen der Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.