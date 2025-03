Reinhold Karl verabschiedet sich nach 30 Jahren als GRIBS-Ge-schäftsführer

SCHWEINFURT – Am Montag, den 24. März 2025, wurde Reinhold Karl nach beeindruckenden 30 Jahren als Geschäftsführer des Gründerzentrums GRIBS feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Die Abschiedsveranstaltung bot einen würdigen Rahmen, denn zahlreiche Wegbegleiter, Partner und Vertreter der Gesellschafter waren gekommen, um einem Mann zu danken, der das GRIBS seit 1995 nachhaltig geprägt hat.

Oberbürgermeister Sebastian Remelé würdigte in seiner Rede Karls herausragendes Engagement und sprach auch im Namen der weiteren Gesellschafter – Landrat Florian Töpper sowie Lukas Kagerbauer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt. Gemeinsam betonten sie, dass Reinhold Karl das Gründerzentrum mit Weitblick, Innovationsgeist und fachlicher Expertise zu einem zentralen Motor der regionalen Wirtschaftsentwicklung gemacht habe.

Unter Karls Führung sind etwa 100 innovative Unternehmen mit rund 700 Arbeitsplätzen im GRIBS entstanden. Zudem wurden über 1500 Gründungsinteressierte außerhalb des Zentrums beraten und begleitet. Auch die Gründungsplattform Startbahn27 sowie die heutige Positionierung der Regiopolregion Mainfranken tragen maßgeblich seine Handschrift.

Seit Mai 2022 leitet Nico Hildmann im GRIBS die Startbahn27 und tritt nun offiziell in die Fußstapfen seines Vorgängers. In einer emotionalen Ansprache dankte er Reinhold Karl und blickte optimistisch in die Zukunft: „Ich bin sehr stolz und freue mich riesig, das, was Reinhold in den letzten 30 Jahren aufgebaut und weiterentwickelt hat, gemeinsam mit unserem großartigen Team weiterzuführen und auch in Zukunft DIE Anlaufstelle für Gründungsinteressierte in der Region zu sein.“

Auch bis zu seinem letzten Tag war Reinhold Karl aktiv an der Weiterentwicklung des Zentrums beteiligt – etwa beim neuen Logo oder dem beeindruckenden Wandbild, das die Geschichte des GRIBS erzählt. Diese Geschichte ist untrennbar mit seinem Wirken verbunden.